Lina Tejeiro reveló detalles inéditos de su relación con Andy Rivera

La relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera fue una de las más sonadas en la farándula nacional en años pasados. La pareja se caracterizó por su complicidad y por su cariño mutuo.



Pues bien, la actriz recordó la relación con el cantante en diálogo con las influencers colombianas ‘Calle y Poché’: “Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”.



Tejeiro, a diferencia del cantante, siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores en cuanto a su vida sentimental y aseguró que Rivera no valoró la relación.

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia”, señaló de inicio.



“Yo me lo podía dar pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, añadió.



Por su parte, tras cerrar el capítulo con el cantante lo intentó de nuevo esta vez con Juan Duque, una relación que duro pocos meses y de la cual también dialogó la actriz con las influencers.



“En medio de esa relación descubrí que no me estaba dando el valor que tenía. No me sentía cómoda como mujer, en muchas situaciones. Ahí fue cuando dije: ‘No, tengo que terminar esta relación, si yo no me doy lo que yo quiero y si no acabo algo que no me está dando lo que yo espero, no me puedo conformar con menos de lo que sueño”, mencionó Tejeiro.



De igual manera, la actriz en la charla aseguró que tiende a idealizar a las personas cerca de ella, sobretodo a sus parejas y antepone las expectativas y dejando la realidad, un error que ya mismo reconoció y dijo estar trabajando en ello.



Finalmente, ante las cámaras, Tejeiro reveló que anda en busca de una pareja que le brinde el lugar que quiere y se merece.