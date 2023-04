Makro vuelve a abrir sus puertas al público: renovación y novedades

La popular tienda de mercado Makro de la Avenida Boyacá en Bogotá abrió de nuevo sus puertas al público y esta vez lo hizo con una gran renovación en cuanto a infraestructura y precios especiales para los clientes que visiten el remodelado lugar.



Después de lograr un 28% de crecimiento en ventas en el año 2022, los directivos de Makro, en cabeza de su CEO, Nicolás Tobón, decidieron optar por invertir 55 mil millones de pesos en la remodelación de la popular tienda que funciona desde el 21 de junio del 2002.



Con respecto a la apertura de la renovada tienda Makro Avenida Boyacá, el CEO Nicolás Tobón dialogó en exclusiva con respecto a las novedades que tendrá para los clientes este recinto y uno de los objetivos es hacer que cualquier persona pueda comprar cada día con precios especiales.



“Estamos siendo influyentes en esta propuesta y le damos el valor a las familias y consumidor final. Buscamos que todo tipo de cliente pueda comprar un producto y pueda de una forma ahorrar. Tendremos cada día de la semana diferentes formar de ahorro, ya sea un día descuentos en carne, otro frutas y verduras. Entonces estamos dando la oportunidad de generar impacto en el bolsillo de y es una de nuestras estrategias. Además, tenemos un importante consumo de energía que no afecta al medio ambiente y recuperamos espacios verdes que antes no tenía el lugar. Le cambiamos la cara al sector”.



De igual manera Tobón aseguró que seguirá dándole continuidad al proceso que lleva Makro e intentará poco a poco aumentar las ventas y brindar más expansión de la franquicia.



“Vengo dándole continuidad a los planes que están establecidos y está definida una transformación de nuestras tiendas y enfocarnos en la expansión”.



Finalmente, Nicolás Tobón mencionó que habrá más 11.000 productos en Makro, pero que habrá un enfoque en lo gastronómico y lo que las personas más consumen, por lo que, de momento, no ven como prioritario ofrecer tecnología.