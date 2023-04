Lo que faltaba: Falcao se lesiona casi sin jugar en Rayo Vallecano

El universo se las arregla para mandar señales. Y las que le está enviado a Radamel Falcao García no admiten mayores interpretaciones.

El colombiano sufre una nueva lesión en Rayo Vallecano, según informó el club de manera oficial.



Esta vez se trata de una “rotura muscular que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas”, según confirmó el técnico Andoni Iraola, quien a decir verdad lo ha utilizado poco.



En todo caso, Iraola lamentó la ausencia en la conferencia de prensa previa al duelo contra Real Sociedad, en el que deben hacer un partido completo para romper una racha de 9 años sin victorias en su visita a este rival.



Volviendo a Falcao, quien evidentemente no estropeará los planes, completa una temporada muy gris, con solo 2 goles en la temporada, y no más de diez minutos al final de los partidos.



Su destino parece marcado ya hacia la salida definitiva de Rayo, en junio cuando expire su contrato. ¿A dónde irá? Por ahora no se ventilan ofertas formales.