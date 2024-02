Cortes de agua en Bogotá para este jueves 29 de febrero de 2024

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer los sectores y horarios en los que se tienen previstos algunos trabajos con el fin de realizar el mantenimiento a las tuberías o reparación de las redes que se encargan de transportar el agua.



Debido a esto, se generarán a lo largo de la jornada, suspensiones temporales del servicio en las zonas aledañas a donde se tienen programadas estas labores. Se recomienda a los ciudadanos afectados tener en cuenta los horarios para evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.

Según comunicó la entidad, estos trabajos tienen el objetivo de minimizar las afectaciones que se podrían generar en los accesorios de suministro.



Para la jornada de este 29 de febrero serán ocho localidades las que presentarán cortes de hasta 24 horas. A continuación los sectores que se verán afectados:



Localidad Los Mártires

San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao, Samper Mendoza. De la Calle 13 a la Calle 21, entre la Carrera 18 a la Carrera 23. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.



Localidad Usaquén

Santa Barbara Occidenta. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Suba

Cojardín, Guaymaral. De la Calle 218 a la Calle 235, entre la Carrera 45 a Rio Bogotá. Desde las 10:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.



Prado Veraniego Norte. De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

Antiguo Country. De la Calle 82 a la Calle 87, entre la Carrera 13 a la Carrera 18. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Fontibón

Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón. De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad San Cristóbal

Las Cruces, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier. De la Calle 1C a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 3 a la Carrera 6. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Tunjuelito

Samore y El Carmen. De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Kennedy

Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso. De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.