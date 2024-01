Lewis Hamilton pone en suspenso su continuidad: ¿se quiere retirar?

Uno de los pilotos más exitosos que ha tenido la Fórmula Uno en los últimos años es Lewis Hamilton, quien actualmente representa los colores de la escudería Mercedes.

Tras una larga carrera en la que ha logrado conquistar siete títulos mundiales, el británico se empieza a cuestionar sobre una posible fecha de retiro.



Lewis cumplió el pasado 7 de enero, 39 años y aunque tiene contrato vigente hasta el 2025, en medio de una entrevista generó suspenso ante un eventual retiro del automovilismo.

El reconocido diario británico The Sun, recientemente afirmó que Hamilton “Podría retirarse este año por su relación de amor y odio con la Fórmula 1", mientras que Mirror agregó que “Se comprometió a dos temporadas más al firmar un contrato hasta finales de 2025, pero admitió que podría alejarse de la F1 antes de esa fecha”.



Ante la especulación, Hamilton respondió a Formule1.nl y respondió: “Eso todavía es posible. No tengo ningún plan definido para el futuro. Creo que llega un momento en el que ya has tenido suficiente. Pero el amor sigue ahí”.



Además recalcó que su retiro no tendrá relación con la posible obtención del octavo título mundial. “Nunca dije que un octavo título sería el punto final. Y lo que sigue a pilotar en la Fórmula 1, no lo sé. No siento necesariamente en mí el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 durante más tiempo”, afirmó.



El británico no descarta tomarse un año sabático antes de considerar un retiro definitivo. “Antes de retirarme, creo que lo mejor sería tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver. Esta situación suele ser bastante recurrente, incluso pilotos como Michael Schumacher y Fernando Alonso ya apelaron a esta estrategia en el último tiempo”, concluyó.



La temporada 2024 de la Fórmula Uno tiene previsto iniciar el próximo 2 de marzo cuando se de inicio al campeonato mundial en Baréin.