‘Kun’ Agüero encontró su nueva y millonaria vocación ¿De qué se trata?

Después de más un año viviendo su retiro forzado del fútbol a causa de un problema cardiaco, el exjugador Sergio ‘Kun’ Agüero ha encontrado la forma de llenar ese hueco en su vida.



Y es que el argentino ahora se centrará totalmente en otra de sus pasiones: el póker, y gracias a su reconocimiento internacional se ha logrado colar en uno de los torneos más importantes.



Agüero estará presente en el ‘World Series of Poker’ que se disputará en Las Vegas. Este torneo es el evento más importante y cuenta con 55 torneos distintos con diferentes modalidades y distintos precios de inscripción que pueden ir de los 1.000 a los 10.000 dólares.

En el caso del jugador argentino, en la modalidad que se inscribió y de alzarse la victoria puede llevarse un jugoso premio que asciende a los 9 millones de dólares y un brazalete de diamantes.



Por su parte, Agüero para su estreno en el torneo escogió un look bastante particular en donde se le ve con una sudadera negra con capucha y gafas de sol y claro no dudó en acudir a la mesa con su tradicional mate.