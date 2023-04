Min. Deporte sobre Panamericanos 2027: ‘Están en manos del Gobierno’

Durante las últimas horas, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, aseguró que los Juegos Panamericanos 2027 que se deben hacer en Barranquilla siguen siendo un evento que están dentro del presupuesto de la nación.



No obstante, la funcionaria aseguró que la última palabra para su realización la tendrá el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.



Estos cuestionamientos los respondió en una rueda de prensa en donde respondió a varias preguntas ante ellas si se esperará al 31 de julio de este año, fecha límite que puso Panam Sport para que Colombia defina si hará o no las competencias.

“Espero no llegar a esa fecha. Y espero hablar con el presidente que es el que tiene la última palabra frente a esta decisión de país”, respondió la ministra.



Por su parte, mencionó que ya se están analizando los costos y la financiación de las competencias dentro de cuatro años.



“Ya están trabajando los técnicos del Ministerio junto con técnicos de la Alcaldía para mirar y determinar con exactitud el presupuesto, que es lo más fundamental en este momento y que nos tiene un poco trabados, digamos la realización. He hablado con el presidente de la República y está interesado, pero es necesario mirar con mucha atención el presupuesto porque en este momento, realmente es un compromiso muy grande”.



Finalmente, no confirmó quienes asumirán el pago de la organización de los juegos con Panam Sports si será Barranquilla o la Nación: “No es responsable decir aún quién los asume”.