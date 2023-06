Juegos Centroamericanos: deportista cedió medalla por insólita regla

Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en San Salvador, la tiradora cubana Laina Pérez protagonizó uno de los momentos más importantes de la competencia al rechazar la medalla de bronce que se le había otorgado en la prueba de tiro deportivo de 10 metros.



Pérez decidió ceder el reconocimiento a la mexicana Alejandra Cervantes quien se vio afectada por una regla que prohíbe que un mismo país obtengan las tres medallas en una sola prueba.



Y es que México, dominó el podio de la competencia con las actuaciones increíbles de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes.

Sin embargo, el reglamente de Centro Caribe Sports prohíbe que un país tenga las tres medallas en el mismo podio, por lo cual Cervantes debió ceder la medalla a la cuarta que era justamente la cubana Pérez.



No obstante, en un acto de deportividad, decidió deshacerse de ella diciendo que no le correspondía y por ello pudieron subir las tres mexicanas subirse al podio.



La actitud de Laina Pérez ha generado un gran impacto y admiración en el público presente y en redes sociales donde se compartió el momento cuando la cubana le entregó la medalla a Cervantes.



“Realmente quien hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa y no tiene ni una justificación, creo que es absurdo”, señaló la cubana durante el momento de la entrega de la medalla.



De esta manera, la mexicana fue elogiada en redes sociales por su ejemplo de fair play y muchos expresaron su admiración hacia la cubana por el gran gesto.