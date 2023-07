Jonas Vingegaard resaltó el factor que definirá el título del Tour

El danés Jonas Vingegaard lidera el Tour de Francia tras la primera semana y es por ello que durante el día de descanso habló sobre lo que le espera para el resto de la competencia.



“Ha sido una buena primera semana. Esperaba estar atrás en este punto del Tour, pero es mejor estar con una pequeña ventaja inicial. He tenido algunos momentos realmente buenos y creo que las mejores etapas para mí aún están por llegar", comentó de entrada.



“Sabía que tenía que estar a buen nivel de inicio. Estoy en forma y listo para pelear. Es un duelo muy bonito con Pogacar, es hermoso ver cómo luchamos todos los días. Un día estoy mejor, al siguiente sobresale él. Será una batalla emocionante hasta París”, complementó.

Sobre quién será el favorito a ganar la general comentó: “¿Quién es ahora el favorito para la victoria general? Esa es una pregunta difícil. No creo que haya un claro favorito, pero los dos tenemos opciones, la mayor diferencia será la fatiga. En la primera semana este factor no te molestaba, pero ahora se acumulará. Vienen días muy duros con etapas largas y mucha escalada”.



Por otro lado, Grischa Niermann, director del Jumbo Visma, aseguró en la jornada de descanso del Tour que los ocho segundos perdidos en el Puy de Dome por Vingegaard con respecto a Pogacar no es ‘ningún golpe moral’.



"Eso no fue un golpe moral. Sabíamos que la subida de ayer se adaptaría mejor a Pogacar. Jonas todavía está muy convencido de sus opciones", mencionó.



Además, aseguró que la segunda parte del grupo será a favor de Vingegaard: "Muchos corredores ya están cansados, pero lo más duro está por llegar. Creo que eso es más a favor de Jonas, aunque espero una batalla hasta París. No sabemos si la tercera semana le pasará factura a Pogacar, es posible, pero en cualquier caso sabemos que Jonas está óptimamente preparado".