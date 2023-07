Bombazo: ‘Supermán’ López correría la Vuelta a España 2023

Miguel Ángel López llegó en enero al Team Medellín tras su despido de Astana debido a su supuesta participación en una presunta red de dopaje, una época bastante oscura para el corredor colombiano.



No obstante, desde que fichó por el equipo antioqueño todo fue hacia arriba. El nacido en Pesca ha ganado prácticamente todo a nivel continental y eso le ha permitido que los equipos europeos se vuelvan a interesar en él.



Y es que el ciclista colombiano, al parecer, sería fichado por algún equipo importante de cara a la Vuelta a España, de acuerdo con la información dada por el exciclista Víctor Hugo Peña.

“Hay alegría en el mundo del ciclismo por la noticia. Volveremos a ver ese ciclismo de ataque, de sello de calidad y me dicen que López estará muy seguramente en la Vuelta a España”, comentó el colombiano durante la transmisión de la etapa 7 del Tour de Francia en ESPN.



Sin embargo, Peña aclaró que la información viene de la prensa especializada y que no sabe qué equipo al parecer lo fichó: “No puedo decir si es un equipo World Tour ni Pro Continental, porque no me lo han confirmado. Hablé con personas cercanas de la prensa y me dicen que es posible, casi seguro, su regreso en la Vuelta”.



Por último, señaló que de oficializarse estamos ante un gran favorito a luchar por el podio de la competencia: “De confirmarse, es una buena noticia para todos. Tener a Miguel Ángel, uno de los mejores corredores del mundo, de regreso en la Vuelta lo aplaudirían todos los aficionados del mundo”.