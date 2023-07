Jhonny Rivera confirmó su relación con artista 30 años menor que él

Hace unos días, comenzaron los rumores de que el cantante de música popular, Jhonny Rivera y la también cantante Sara López están en una relación. Al inicio, los dos artistas salieron a decir que eran buenos amigos y que él era un mentor para ella.



Tras esto, se filtraron algunas fotos de los cantantes actuando cariñosamente como pareja en un evento. Se sospechaba que querían mantener la relación en secreto debido a la diferencia de edad entre los dos. Ella tiene 20 y Rivera tiene 51.

Pues bien, en las últimas horas, Jenny López publicó un vídeo en donde confirmó la relación con el artista: “Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”.



La cantante contó también con que conoció a Rivera en un festival que se hizo en el municipio de La Independencia en Cauca: “A mí me contrataron en un pueblo que se llama La Independencia, Tambo, cauca, y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo”.



Tras esto, Jhonny la invitó a cantar una canción con él y a partir de ahí la joven empezó a aparecer en sus conciertos y de a poco empezó a trabajar permanentemente con él: “Un día recibí un mensaje de él que me dijo: ‘Jenny te voy a hacer una invitación muy especial, sé que va a tener mucho valor para ti, entonces quiero invitarte a que cantes conmigo ‘Empecemos de Cero’ en la plaza de Toros de la Macarena, Medellín”.