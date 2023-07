PSG no aguanta más a Kylian Mbappé: crucial decisión con su futuro

Kylian Mbappé, jugador del París Saint-Germain, no viajará a la gira que hará el conjunto francés por Japón, según anunció en su página web la entidad presidida por Nasser Al-Khelaïfi. El entrenador Luis Enrique Martínez ofreció una lista de 29 jugadores entre los que no está el jugador pretendido por el Real Madrid, que podría acelerar su fichaje en las próximas fechas después de la decisión del París Saint-Germain de no incluirlo en una gira que comenzará este sábado y que tendrá paradas en las ciudades japonesas de Osaka y Tokio.

Según publicó L'Equipe, el club galo cree que Mbappé, que finaliza contrato en 2024, tendría en estos momentos un acuerdo con el Real Madrid para marcharse libre al final del próximo curso y que, además, internamente habría anunciado su decisión de no ejercer la opción de renovar su contrato un año.



Con esa decisión, Mbappé no dejaría ni un euro en las arcas del club parisino, que al dejarle fuera de la lista para la gira japonesa presionaría a su jugador para provocar su salida este verano con el objetivo de ingresar una cantidad económica por su traspaso.



Mbappé, este mismo viernes, participó en el amistoso que jugó el equipo de Luis Enrique ante el Le Havre en su Ciudad Deportiva. Fue suplente, pero apareció en la segunda parte para marcar uno de los goles de su equipo, que finalmente ganó 2-0.



Poco después, la estrella del París Saint-Germain desapareció de la convocatoria de la gira asiática en la que sí están incluidos nombres como Marco Asensio, Neyma Júnior o incluso su hermano, Ethan Mbappé.



Curiosamente, el internacional galo, junto a Neymar, fueron incluidos en el cartel promocional de la gira asiática del PSG, que ahora, sin Kylian Mbappé, se enfrentará en Osaka al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), al Cerezo Osaka (28 de julio) y al Inter en Tokio (1 de agosto).



