Ibai Llanos rechazó ir al Mundial de Qatar con la selección de España

El streamer español Ibai Llanos confirmó durante uno de los vídeos que realiza en la plataforma ‘Twitch’ que tuvo una oferta por parte de la Selección española para viajar con ellos al Mundial de Qatar 2022.



Según el creador de contenido, le propusieron la posibilidad de viajar en el mismo avión que el plantel de Luis Enrique con tal de hacer piezas audiovisuales sobre la Selección para que las compartiera por sus distintas plataformas.



Sin embargo, el streamer descartó toda posibilidad de viajar a Qatar por varias decisiones personales.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”.



Según se rumora desde España que las decisiones que motivaron a Ibai a no viajar fueron las malas condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios lo cual causó que hubiese varias denuncias al país por violación de derechos humanos.



Cabe señalar que según el medio ‘The Guardian’ más de 6500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que la nación se ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo en 2012.