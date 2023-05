Gaviria fue autocrítico tras su resultado en sexta etapa del Giro

Fernando Gaviria quedó muy cerca de adjudicarse la etapa 6 del Giro de Italia. El colombiano fue protagonista en el sprint final, pero fue superado por nombres como el de Mads Pedersen que se quedó con el triunfo de la jornada.



Gaviria solo le alcanzó para un quinto puesto y pese a terminar satisfecho con el resultado, no estuvo conforme en como se remató el sprint.



Esto lo dejó en claro en los medios oficiales del Movistar en donde fue autocrítico y aseguró que se tomaron malas decisiones al momento de rematar la carrera por lo cual no logró el triunfo.

"Vinimos a esto, a dar todo cada día en el sprint. Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas. Me voy por un lado contento, porque la etapa fue linda y dimos todo lo que teníamos, no nos dejamos nada en las piernas; pero a la vez, pienso que actuamos mal. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerzas, más velocidad, y así habría podido ganar”, comentó de inicio.



“Aunque me descolgase, pienso que para nosotros fue mejor que la etapa fuese rápida, porque los sprinters llegamos más ‘medidos’. Con la fuga hasta el final por delante, pienso que fue una carrera linda para todos, tanto para el pelotón como para quienes nos vieron por la televisión. ¿Fuerzas para ganar? Habían, porque ya me las gasté todas hoy, quedé muerto”, agregó.



Cabe señalar que este ha sido el mejor resultado de Gaviria en el presente Giro de Italia donde se ubica 137 en la general a 48 minutos y 15 segundos del líder. Por su parte, en la clasificación por puntos se ubica 12 con 20 unidades.