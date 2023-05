Nairo Quintana aguarda por su regreso: ‘Espero que sea pronto’

A la espera de que su futuro se resuelva próximamente, Nairo Quintana se encuentra cumpliendo varios compromisos en cuanto a eventos que hará próximamente y algunos patrocinios.



Y es que este jueves, el colombiano hizo el lanzamiento de su Gran Fondo que este año se realizará en Santander y allí tuvo el tiempo para hablar un poco de su presente y futuro.



“Tengo la esperanza de volver a correr, seguimos entrenando muy fuerte, estoy en una buena condición y esperamos que sea posible con la bendición de Dios”, mencionó el corredor de 33 años durante el evento.

Nairo siempre ha mencionado que luchará hasta el final por encontrar un equipo de élite y es por ello que no pierde la esperanza de que eso se dé pronto.



“Nos seguimos preparando y esperando el momento que se dé la oportunidad, todavía no podemos decir con certeza cuando vamos a estar, solamente rezamos y cruzamos los dedos para que sea pronto”, aseguró el nacido en Cómbita.



Finalmente, se refirió al presente del ciclismo colombiano y aseguró que los jovenes talentos se deben seguir cosechando para que el país vuelva a los primeros puestos.



“En las vida hay épocas de subidas y bajadas, épocas en donde se tiene que volver a podar, abonar y echar agua y cuidarlo para que nuevamente haya frutos. Es difícil que el árbol siempre esté florecido, tenemos que seguir trabajando con procesos, muchas veces no hay un seguimiento porque creen que con el dinero hay solución, pero es un compromiso de todos, de los papás”, concluyó.