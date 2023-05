Egan Bernal: Ineos dio parte médico tras su caída en Tour de Hungría

El inicio del Tour de Hungría 2023 no fue para nada favorable para Egan Bernal. Y es que el ciclista colombiano en el último kilómetro de la etapa 1 disputada este miércoles se vio involucrado en un duro incidente que afectó a más de 12 ciclistas.



Egan fue uno de los más afectado y de hecho se vio como permaneció por varios minutos en el suelo lo cual prendió las alarmas ya que el colombiano no ha tenido mucha suerte con las lesiones durante este año.



Ante esto, el Ineos Grenadiers dio el primer parte médico del corredor zipaquireño y afortunadamente el golpe no pasó a mayores.

“Egan Bernal y Luke Plapp estuvieron involucrados en un bloqueo en la etapa 1 del Tour de Hungría. Egan sufrió una raspadura en el brazo y magulladuras, pero recibió autorización para comenzar la etapa de mañana”, señaló la escuadra británica.



Por su parte, uno que no saldrá mañana es Luke Plapp ya que el equipo indicó que el ciclista muestra signos de una conmoción cerebral leve” por lo que no comenzará mañana.



Cabe señalar que este jueves se disputará la segunda etapa del Tour de Hungría que tendrá un recorrido de 175 kilómetros entre Zalaegerszeg y Keszthely y donde habrá varios puertos de montaña, pero llegada en plano.