Sebastián Montoya, sobre la Fórmula 1: 'hay una muy buena chance'

El piloto colombiano Sebastián Montoya ha labrado una estupenda carrera en el automovilismo. Sus incursiones en las diferentes categorías con apenas 17 años lo dejan en la dulce espera de cumplir con las categorías restantes para llegar a la Fórmula 1. Sin duda, el objetivo es que el tricolor nacional vuelva a pintar los grandes circuitos del mundo.

Sebastián no está lejos de esa hazaña, durante el primer fin de semana de septiembre debutó en la Fórmula 3, corriendo con el equipo Campos Racing la octava fecha del Campeonato FIA, penúltima de la presente temporada. El colombiano se destacó, concluyó en un doble top ten, de 30 competidores.



El medio colombiano Caracol Sports logró detalles de la experiencia: “Fue inesperada, algo que pasó de un día a otro. Ocho días atrás, me habían dicho que existía la chance de correr allí, luego se fue haciendo realidad y cuando menos me di cuenta ya estaba en la pista”.



“Aterricé en Barcelona después de un vuelo de 10 horas, luego se hizo un viaje en tren de cuatro horas, almorcé y, de inmediato, hice simulador, entonces ya se imaginará con ese jet lag que tenía; al siguiente día, a las 7:30 de la mañana, ya estaba trabajando otra vez, dándole duro, pero que me gustó", comentó el piloto colombiano.



El piloto vive un gran presente, el colombiano tiene claro su objetivo: “Siempre he tenido algo claro y es que si me preparo mejor y hago algo más que las demás personas, paso más tiempo en el gimnasio, le dedico parte del día a lo que necesito y a lo que me falta con el fin de mejorar, voy a estar un escalón por encima”. A pesar de los pies en la tierra Montoya sabe que el camino será arduo: “Los siguientes años van a ser muy difíciles para mí; en esta última temporada nos ha ido bien, pero al inicio de año pensaba que estaba soñando. Ahora, conforme pasó el tiempo, fui creciendo como persona y profesional, es algo que no imaginaba. Pensaba que era bueno, pero no hasta este punto en el que me encuentro, logrando varias cosas".



¿Qué faltaría para llegar a la Fórmula 1? Sebastián respondió: "Siempre hemos tenido claro que cada vez que sea más tarde el proceso, será más difícil entrar a la Fórmula 1. Lo cierto de todo esto es que hay una muy buena chance de conseguirlo, pero hay que trabajar muy duro y, honestamente, amo mucho los carros como para dejar de hacerlo o no seguir dando lo mejor de mí, como lo he hecho en estos años".