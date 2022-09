Fórmula 1: Montoya es recordado en el Gran Premio de Italia

El británico George Russell (Mercedes), tercero en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, se mostró "satisfecho" por los resultados del equipo en las tres pruebas consecutivas que se celebraron en Europa. Tras su tercera casilla en Italia, el británico recordó en rueda de prensa una maniobra del piloto colombiano cuando corría para Williams.

En Italia intentó una estrategia algo diferente a Ferrari y Red Bull, con un stint con neumático duro: "Se lo dije al equipo: da igual que seamos rápidos o no, conseguimos podios últimamente y salimos de estas tres carreras con dos podios y un cuarto lugar y tenemos que ser satisfechos".



Russell lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II, por quien se guardó un minuto de silencio el pasado viernes antes de los entrenamientos libres y también en los instantes previos al Gran Premio de Italia- "Es un momento muy triste, pero ha tenido una vida que ha de ser celebrada", indicó el piloto de Mercedes.



Al concluir la carrera en Monza, el piloto recordó la maniobra que tuvo al comienzo del Gran Premio, cuando igualó en la primera curva a Charles Leclerc. El de Mercedes comparó la acción de carrera con una maniobra del piloto colombiano Juan Pablo Montoya contra Michael Schumacher en Imola en el 2004.



El momento se dio luego del podio, una charla entre Max que fue primero, Charles Leclerc que concluyó en la segunda posición y Geroge Russel que fue tercer. Los pilotos bromearon y le preguntaron al de Ferrari si realmente no lo había visto. En el post carrera del 2004 el piloto bogotano aseguró de Michael Schumacher que tenía que haber sido "ciego o estúpido para no verlo en pista".