Ojo: cortes de agua en barrios de Bogotá para este martes 26 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene como principal función brindar el servicio de agua a todos los hogares capitalinos y para esto, también debe garantizar que la infraestructura utilizada se encuentre en óptimas condiciones.



Con el objetivo de evitar mayores afectaciones por daños en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, la entidad programa diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en sectores de la capital. Sin embargo, para poder realizarlos, debe efectuar suspensiones temporales del servicio.

Esto para garantizar la seguridad de los colaboradores y de los usuarios que se encuentran en los sectores aledaños a donde se planea realizar el mantenimiento.



Para la jornada de este 26 de marzo, el EAAB dio a conocer que tiene previstas estas labores en tres localidades de Bogotá, las cuales presentarán cortes del líquido vital en distintos sectores. Estas suspensiones se podrían extender hasta por 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Se recomienda a las personas que se vean afectadas con estas labores, tener en cuenta los barrios, direcciones y horarios que se dan a continuación con el fin de evitar contratiempos en las actividades diarias de la población.



Estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de agua durante la jornada de este martes 26 de marzo de 2024:



Localidad Suba

Puente Largo, Mónaco, Batan. Carrera 52 a la Carrera 60, entre la Calle 108 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Engativá

FloridaBlanca. De la Calle 66A a la Calle 70, entre la Carrera 86 a la Carrera 95. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

El Espino, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes I, María Cano, Los Tres Reyes, San Isidro. De la Calle 59A Sur a la Diagonal 68 Sur, entre la Carrera 77F a la Carrera 73. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.