Rigoberto Urán y su lujoso Ferrari, único en Colombia: ¿cuánto vale?

Rigoberto Urán es uno de los colombianos que más ha destacado no solo a nivel deportivo, si no también, empresarial y por ende, económico. El nacido en Urrao, Antioquía ha logrado establecer desde su propia marca de ropa deportiva hasta diferentes restaurantes a lo largo del país.



El ciclista de 37 años se encuentra en el ocaso de su carrera profesional, sin embargo, Rigo confirmó que el equipo EF Education Easy-Post le hizo la propuesta de extender su contrato por dos años más y, aunque no confirmó si aceptará o rechazará la propuesta, dejó claro que hablar de su retiro es algo que le da miedo.

Debido a sus múltiples negocios, Urán ha logrado consolidar buenas bases económicas que le han permitido adquirir diferentes lujos. Uno de los más recientes se exhibió en las calles del departamento de Boyacá, mientras el colombiano se presentaba en medio de los Campeonatos Nacionales de Ruta.



Por medio de algunos videos, los usuarios captaron el momento en el que Rigoberto está en competencia, mientras es escoltado por su equipo y una lujosa camioneta de la marca Ferrari color azul.



El exclusivo auto corresponde al modelo Purosangue de la línea SUV, que cuenta con puertas traseras, un detalle único en la marca. De acuerdo a la Revista Motor, el valor de este auto está aproximadamente en 480.00 dólares, lo que significan cerca de 1.800 millones.



Con pantallas en todos sus asientos y un motor V12 atmosférico de 6.5, 725 caballos de fuerza que alcanza los 310 kilómetros por hora, la camioneta es una de las cuatro que están en Colombia.