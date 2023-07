Egan tras victoria del Ineos en etapa 13: ‘Se nos dieron las cosas’

Ineos Grenadiers, equipo de Egan Bernal, tuvo su primera victoria este viernes en el Tour de Francia con el polaco Michal Kwiatkowski que conquistó el Grand Colombier, puerto de categoría especial.



Allí el corredor de la escuadra británica estuvo en la cabeza de la carrera y a falta de 10 kilómetros soltó a la fuga para irse en solitario hacia la victoria de etapa.



Tras el fin de la etapa, Egan compareció ante los medios y habló de la victoria de su compañero de equipo: “El equipo había buscado una etapa desde el primer día y hoy se dieron las cosas contra todo pronóstico porque la etapa no pintaba para la fuga, pero Kwiato fue muy fuerte y se dieron las cosas”.

Por su parte, el colombiano aseguró que no sabe si son más duras las etapas planas o las de montaña en este Tour: “Todas las etapas son duras acá, no se sabe si es más duro el plano o la subida. Se vienen dos etapas con mucho desnivel y la fatiga del Tour. La clave está en recuperar y hacer las cosas básicas muy bien, dormir, estar tranquilos y con calma. Seguir concentrados para la última parte del Tour”.



Finalmente, aseguró que tendrá dos objetivos en lo que queda del Tour, seguir de gregario e ir por una victoria de etapa: “Un poco las dos. Depende cómo sea la etapa. Algunos intentaremos ir en la fuga y el resto se quedará con Carlitos y con Tom. Al no tener la responsabilidad de tirar a tope en la etapa tenemos opciones de entrar en la fuga”.