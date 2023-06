Egan previo al Tour: ‘Llegó en una buena condición y estoy con ganas’

Desde su participación en la edición 2020 la cual abandonó, Egan Bernal regresa al Tour de Francia, su primera gran vuelta luego de su accidente sufrido en 2022 y que cambió rotundamente su carrera.



El ciclista hará parte de la plantilla del Ineos Grenadiers y partirá como gregario de lujo de Daniel Felipe Martínez y Tom Pidcock que liderarán el equipo británico en la competencia francesa.



Pues bien, este miércoles, Bernal compareció ante los medios previo al inicio del Tour el próximo 1 de julio y allí aseguró que está con ganas y que esperaba estar en vacaciones en vez de ir al Tour.

“Mis planes eran estar en vacaciones después de Dauphiné. Durante la carrera yo no estuve mal, entonces el equipo tomó la decisión y me preguntaron y me dijeron que debía mantenerme enfocado en esas dos semanas después de la carrera por si era llamado. Para mí es un honor entonces no fue difícil, ellos me dijeron y estoy aquí”, comentó el zipaquireño sobre su regreso al Tour.



De igual manera, se refirió a su objetivo para el Tour: “No estoy seguro, serán tres semanas después de mucho tiempo, no estoy preparando para esta carrera el ciento por ciento, daré lo mejor. El primer objetivo es no perder mucho tiempo en la primera semana, después de esto cada día se decidirá qué hacer dependiendo de lo que se sienta y de las piernas. No puedo responder la pregunta”.



Por su parte, señaló que su objetivo a inicio del año no era ir al Tour sino ir carrera a carrera para ver su condición: “Desde principio de año no estaba pensando en julio, creo que estaba pensando en ir carrera por carrera y había un camino muy largo que recorrer. Estaba midiéndome conmigo mismo y la verdad, creo que llego en una buena condición y me siento contento, con ganas, creo que las últimas dos semanas antes del Tour fueron un buen entrenamiento y voy a llegar en mejor condición que la que tuve en Dauphiné, así que creo que eso da un punto de partida para saber cómo estoy”.



Finalmente, habló sobre si está al nivel de los favoritos al Tour: “No puedo compararme con ningún ciclista, voy día a día para dar mi mejor nivel. Si puedo lograr o no las metas es diferente, pero estoy trabajando por eso”.