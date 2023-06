Tour de Francia 2023 podría ser amenazado por grupos ecologistas

El Tour de Francia 2023 comenzará el sábado y es por ello que la organización se prepara para evitar cualquier contratiempo en el evento y es por ello que se han tomado medidas en caso de que grupos ecologistas quieran estar presente en el evento más importante del ciclismo mundial.



Y es que el Tour será otro gran evento que estará entre ojos de estos grupos que alertan sobre la urgencia climática.



El ciclismo tiene de particular que es a la vez un transporte sostenible y a su vez una actividad inevitablemente contaminadora al más alto nivel.

"Cogemos el avión todo el tiempo. Los camiones de los equipos van a las carreras. Hay caravanas publicitarias y todos los coches que la siguen. Nuestro trabajo no es muy virtuoso en cuanto al clima", dice Simon Gescke, ciclista alemán.



Con su caravana, objetos publicitarios, helicópteros y grandes multitudes, el ciclismo es objeto de promoción movilidad sostenible y un emisor de carbono.



Según cifras de Amaury Sport Organisation (ASO) la caravana genera 4.505 toneladas de CO2 en 2021 de un total de 216.000 toneladas frente a las 341.000 generadas en 2013.



No obstante, pese a todo eso, ciudades como Rennes ya rechazaron organizar la salida del Tour por razones medioambientales.



Vale señalar que el año pasado, el Tour sufrió tres acciones de colectivos ecologistas de la organización ‘Derniere renovation’.



Ahora, para este año se comenta que podría haber amenaza de boicot de estos movimientos en la etapa 9 que se realizará entre Saint-Léonard-de-Noblat y el Puy de Dôme.



Sin embargo, la organización aseguró que habrá una fuerte vigilancia en esa jornada y además Christian Prudhomme aseguró que no está preocupado si hay intervención de los ecologistas: "Tengo a veces la sensación de que no se dan cuentan de que ellos mismos se ponen en peligro, ya que un pelotón que llega a 50 km/h no lo paras así como así", concluyó.