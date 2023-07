Egan Bernal dejó claro su objetivo para el resto del Tour de Francia

Egan Bernal regresó al Tour de Francia después de su duro accidente el año pasado que cortó un poco su progreso en su carrera deportiva. El colombiano lo hizo bien en las primeras etapas de la competencia, pero el ritmo del pelotón hizo que se centrara en ayudar al equipo que en sus propias aspiraciones.



Es por ello que tras perder terreno asumió el rol de gregario para ayudar en la general a Carlos Rodríguez y Tom Pidcock, sus compañeros del Ineos Grenadiers que están en el Top 10.



Pues bien, el colombiano dejó sus sensaciones de lo que ha sido su rendimiento en la competencia este lunes durante el día de descanso del Tour de Francia.

“Quería intentar estar en la general el mayor tiempo posible, pero preferí echar una mano por los compañeros que aguantar unos días más por el top 10 y reventarme en la última semana, exprimir al cuerpo cuando todavía no está listo. Se vive diferente, corriendo desde atrás uno se da cuenta que se arriesga la vida cuando se corre adelante. No me veo en este momento en esa situación. Un Tour diferente y está siendo chévere vivirlo de esta forma”, comentó en diálogo con Just Cycling Channel.



Por su parte, habló del objetivo que tendrá entre ojos para las próximas dos semanas de la competencia: “Quiero ir por una etapa. Es el objetivo que tengo. El grupo tiene muchas piernas y yo quería ir en fuga, pero en el primer ataque que hicieron fueron muy fuertes. Cuando vimos ya llevaban 1:40. Dani estaba conmigo, otra gente del Trek, ahí corrimos dos años de nuestras vidas y no pudimos coger la fuga y no es nuestra culpa, es una lotería. Me gustaría intentar una etapa, pero depende de la suerte y de las piernas”.



De igual manera, habló de su momento actual a nivel físico: “Más allá de los números es la sensación que uno tiene, siempre he sido más de sensaciones en la bicicleta. En las mañanas me levanto con ganas, mas allá del hecho de que uno va a tope, en mitad de carrera es un ritmo medio y me estoy sintiendo mejor que en el Dauphiné. Más allá de los números específicos, es el ritmo de carrera y la fuerza que uno va consiguiendo y ganando”.



Finalmente, elogió a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, primero y segundo respectivamente en la general.



“Sí están en otra liga, la verdad. Es muy complicado de medir porque yo lo veo desde la condición en la que estoy que es tres escalones mas abajo de ellos. Diferente sería verlo en mi mejor nivel. Pero al mismo tiempo hay que mirar a ver qué tan lejos están corredores como los Yates o Carlos (Rodríguez) de ellos y qué tan lejos estoy yo de ese segundo grupo. Ese sería un buen medidor. La mejor versión de Bernal con la mejor versión de Hindley o de Yates y ahí vería qué tan atrás estaría. Pero esos otros dos sí están en otras ligas y ni los puedo ver porque yo estoy muy atrás”, concluyó.