EF confirmó el rol que tendrá Rigoberto Urán en el Giro de Italia

Rigoberto Urán ha iniciado de buena manera su temporada con el EF Education. El nacido en Urrao ha tenido grandes actuaciones en las carreras que disputó sobre todo en la Vuelta a Cataluña donde terminó décimo en la general.



Ante esto, el colombiano fue recompensado y fue confirmado para el Giro de Italia. Urán será el líder de su equipo junto a Hugh Carthy según comentó Juanma Gárate, director deportivo del equipo estadounidense en diálogo con Podcast Escapada.



Rigo vuelve al Giro luego de siete años y participará por sexta oportunidad en la competencia en la que se subió al podio en las ediciones de 2013 y 2014. Por su parte el directivo confirmó a Richard Carapaz como líder del Tour de Francia.

“Para La Vuelta a España no tenemos aún el líder definido. Siempre hacemos una primera parte que cerramos con el Tour. Luego vemos cómo ha acabado cada uno y ya planificamos la última parte de la temporada. De cara al Giro de Italia, tendremos a Rigoberto Urán y Hugh Carthy. Y de cara al Tour de Francia, iremos con Richard a hacerlo lo mejor que podamos”, subrayó Gárate.



“Rigoberto Urán es un corredor muy atípico. Es súper profesional, a pesar de que pueda dar imagen de ser un tío dicharachero y divertido, es extremadamente profesional. Se cuida muchísimo. En carrera sabe dónde estar en cada momento y sabe que si tiene ir al Giro, tiene claro a qué va. No tienes que motivarle mucho más porque ya de por sí lo va a hacer lo mejor que pueda”, complementó.



Por otro lado, el directivo habló de Esteban Chaves a quien considera que va a ser una de las grandes figuras del equipo en este año ya que ha visto un alza en su nivel.



“Ya desde mediados del año pasado le repetí en varias ocasiones a Esteban Chaves que este iba a ser su año. Hay veces que lo notas, notas la evolución y estamos encontrando la solución. Se ha ido adaptando y se podía prever que éste podría ser su año. Y, efectivamente yo creo que lo es. Por lo menos está volviendo a sus niveles. No ha conocido otro ciclismo hasta el año pasado, que supuso un punto de inflexión en su carrera y fue un año muy complicado”, mencionó.



Finalmente, aseguró que Chaves recuperó la confianza que perdió con sus recurrentes lesiones hace unos años: “Tiene todo lo necesario ahora mismo para volver a ser el mejor Esteban Chaves que hemos visto anteriormente. Ha recuperado su confianza, está corriendo de nuevo de manera agresiva. Cree lo que se le dice, en el plan del día”.