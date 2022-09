Pilas al descenso World Tour: Astana y Movistar padecen sin victorias

Los equipos Astana y Movistar, dos de los implicados en la batalla por evitar el descenso del World Tour para las tres próximas temporadas, son los únicos equipos de esta categoría que no han estrenado sus casilleros de triunfos este 2022 en Giro, Tour y Vuelta.

A falta de seis etapas para concluir la 77ª edición de la carrera española, ni la formación que capitanea el kazajo Aleksandre Vinokourov ni la del español Eusebio Unzué han sido capaces de anotarse una victoria en las 57 etapas disputadas hasta el momento. La crisis de la formación telefónica podría ser todavía más grave y extenderse a dos años consecutivos, como les sucede a los kazajos, ya que en la edición de 2021 el colombiano Miguel Ángel López en el alto del Gamoniteiru asturiano estrenó el casillero de triunfos a cuatro días del final, a pesar de que dos días después fue el protagonista de la gran espantada con su inopinado abandono.



Mucho peor la van las cosas a los kazajos que desde que ganó la sexta etapa de la Vuelta en 2020 con Ion Izagirre en la estación invernal de Formigal, no ha vuelto a ganar. La sequía de la formación celeste había ido de la mano de la crisis del ciclismo español en las grandes vueltas que finalmente rompió Marc Soler en Bilbao este 2022, en la quinta etapa. Si para el ciclismo español fueron 121 días de penurias, la crisis de los kazajos suma diez fechas más a su pobre balance a la espera de ver si se incrementa o son capaces de imponerse en una de las seis jornadas que restan por disputar hasta Madrid.



A la salida de Utrecht, también llegó sin victorias el Cofidis que se estrenó con el brillante triunfo de Jesús Herrada que no falló en el reducido esprint que disputaron los protagonistas de la séptima etapa para rematar en Cistierna (León). En la carrera española, todos los equipos que podían sumar triunfos en las tres grandes ya han cerrado el círculo, con el Jumbo Visma al frente con diez victorias acumuladas hasta ahora, seis de ellas en su victorioso Tour con Jonas Vingegaard.



A la formación avispa le siguen Alpecin con 7, que no forma parte todavía del World Tour pero por su condición de líder del ProTour tiene invtación para todo el calendario; BikeExchange (6), UAE Emirates (5), Quick Step Alpha Vynil (4) y cierra Trek con 3. Con victorias en dos de las tres y sin posibilidad de superarlo, por no haber ganado en Giro o Tour, están Bora (4), Intermarche Wanty (3), Ineos Grenadiers (2) y el recién incorporado DSM tras el triunfo del neerlandés Thymen Arensman, con 2. El resto de equipos que no se han estrenado pertenecen al ProTour y participan en estas pruebas por invitación, salvo Arkea que por ser segundo en esta clasificación podría competir en las tres pero terminó renunciando a tomar parte en el pasado Giro de Italia.