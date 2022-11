Daniil Medvedev sobre las ATP Finals: ‘Todos somos favoritos’

Daniil Medvedev será uno de los grandes tenistas que harán parte de las ATP Finals que se jugarán desde este domingo en Turín. El ruso hará parte del grupo de la muerte el cual conforman Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev.



Es por ello que previo al inicio de su participación se refirió a este torneo y aseguró que ninguno de los participantes es un claro favorito a ganar este campeonato.



"Hay grandes tenistas y nunca sabes realmente quién llega en mejor forma a nivel mental o físico al último torneo del año. Desde mi punto de vista, todos somos favoritos", comentó de entrada.

"Cualquiera puede ganar las ATP Finals porque sólo hay jugadores de alta calidad, puede haber sorpresas desde el primer partido e igual tampoco sería ninguna sorpresa. No hay favorito, todos los son al mismo tiempo", añadió el ruso.



Por su parte, recordó cuándo ganó este torneo en el 2020: "Cuando lo gané fue increíble porque fue un año raro por el coronavirus y no jugamos por mucho tiempo. Dominic Thiem estuvo mejor que yo en el comienzo de la final, pero conseguí elevar mi nivel y ganar".



Cabe destacar que aunque no tuvo oportunidad de ganar un Grand Slam este año, Medvedev se impuso en el ATP 250 de Los Cabos y en el ATP 500 de Viena.