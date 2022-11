Camila Osorio, advirtió: ‘La temporada 2023 será increíble’

Camila Osorio tuvo una temporada 2022 con varios altibajos y es por ello que finalizó antes de tiempo su campaña ya que se esperaba que cerrara en los WTA 125 que se iban a jugar en Chile y Argentina.



Sin embargo, esto no será así y ya la cucuteña se encuentra preparando sus vacaciones, pero antes en sus redes sociales agradeció a sus fanáticos por apoyarla durante toda la temporada.



“Termina mi temporada y solo puedo decir qué montaña rusa de emociones. ¡Me pasó de todo jajaja y que lindo! Aprendí que debo disfrutar lo que amo (chistoso, casi siempre que me preguntan, respondo lo mismo, pero parece que se me estaba olvidando aplicarlo)”, comentó de entrada.

“Le doy gracias a Dios porque termina un año lleno de experiencias maravillosas, donde reí, lloré, luché, trabajé y miles de cosas más, pero que alegría que pude sentir todo esto. Llegaron personas increíbles a mi vida y también se fue alguien muy importante para mí, pero así es la vida, ¿no?”, añadió.



De igual manera, aseguró que espera estar en mejor forma de cara al 2023: Espero ser mejor. El año que viene será increíble de la mano de Dios. Gracias por su apoyo, que Dios los bendiga y los llene de cosas maravillosas también".



Cabe señalar que en este 2022 su mejor resultado lo obtuvo en el Abierto de Monterrey donde alcanzó la final, pero la perdió con la canadiense Leylah Fernández en tres sets.