Daniil Medvedev perdió los estribos y lanzó fuerte insulto al tenis

La final del Indian Wells entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, dejó emocionantes momentos sobre la cancha, donde ambos tenistas dieron una exhibición de talento. Finalmente, el número dos del mundo, según el ranking de la ATP, se consagró campeón con parciales 7-6 y 6-1, dejando a Medvedev con una nueva derrota en su historial.



El tenista ruso, también es reconocido por los problemas que tiene al momento de controlar las emociones durante los juegos. Daniil no escatima y sin pensarlo dos veces, lanza fuertes declaraciones, dejando un sin sabor entre los amantes del deporte blanco.

En medio del primer set y mientras se disputaba el tiebreak, Medvedev pidió a destiempo la verificación de un punto al juez de silla con el objetivo de asegurarse que la pelota había caído por fuera y por ende, el punto era a su favor, sin embargo, su reacción al conocer el resultado fue lo que más llamó la atención.



Mientras se disponía a continuar el juego, Daniil dijo unas palabras que lograron ser captadas por la transmisión oficial del torneo. “Estamos en 2024, ¿enviamos naves espaciales fuera del planeta y no podemos ver la marca de una bola?”, dijo inicialmente el tenista número cuatro del mundo.



Seguidamente, siguió su queja y afirmó que: “El tenis es un deporte de mier...”. Estas palabras generaron polémica y discordia entre los amantes del tenis. No obstante y ya con la cabeza fría, Daniil explicó lo que sucedió en ese momento de tensión.



“Es algo que no entiendo del tenis. Solo quería ver la bola. Pero vamos, que es una pequeñez. Fue una exageración porque, evidentemente me encanta el tenis y pienso seguir jugando, pero cuando estás enfadado dices estupideces”, concluyó Medvedev al término del partido.



Así quedó registrado el momento en el que Daniil lanzó el insulto en medio del partido válido por la final del Masters 1.000 de Indian Wells.