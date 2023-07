Daniel Galán: ‘No he dimensionado el resultado que logré en Wimbledon’

Daniel Galán quedó en las páginas doradas del tenis colombiano luego de llegar a cuarta ronda de Wimbledon, un hecho que ocurrió por primera vez para nuestro país en el grand slam británico.



Es por ello que tras su excelente resultado en el torneo, el bumangués concedió una rueda de prensa donde aseguró que todavía no se cree el logro que hizo en Wimbledon.

“No he notado que hice cuarta ronda en Wimbledon. No he dimensionado lo que ha pasado. Después de la tercera ronda, fue importante el tema de la recuperación porque terminé muy débil. Ya había jugado con Sinner y sabía como jugaba. El haber llegado a cuarta ronda en Wimbledon significa que en pista rápida lo estoy haciendo mejor. En cancha dura he empezado a tener mejores resultados, pero es una superficie en la que tengo mucho que crecer”, comentó.



Por su parte, mencionó lo que viene en su calendario 2023: “Me quedan dos o tres semanas en Europa. Llego con buenas sensaciones a Suecia. Hay que ir partido a partido y creo que puedo llegar lejos. Hay que ir a trabajar y sacar el torneo adelante. No siento presión por estar en el cuadro principal porque ya lo he estado en otros torneos. Falta tiempo para el US Open, pero ando esperando con ansias el torneo”.



De igual manera, señaló que no le preocupa el ranking ATP, pero que espera mejorar su tenis tras este gran resultado: “Si uno está haciendo las cosas bien, esos números van a venir, pero tengo que enfocarme en el trabajo y los números. Es importante mejorar tanto las debilidades como las fortalezas. El tenis es muy mental, un minuto te puede cambiar un partido entero. Es algo que todos los días estamos hablando y trabajando con mi papá, mi hermano y mi fisio”.



Finalmente, se refirió a su ausencia en la Copa Davis por una lesión abdominal, pero aseguró que quiere estar en la próxima convocatoria: “Una lástima no haber estado en la Copa Davis en febrero. Quiero estar en la próxima, aunque aún no sabemos todavía donde vamos a jugar con Ucrania. Todavía falta tiempo, pero tengo ansias de representar a Colombia nuevamente”.