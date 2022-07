A seguir pedaleando: Martínez continúa con su trabajo en el Ineos

Buenas noticias para el pedalista de Soacha, Daniel Felipe Martínez. El ciclista de 26 años de edad retoma su temporada luego de un agridulce Tour de Francia.

El Ineos no atraviesa su mejor momento, pese a esto la escuadra británica viene de ocupar el escalón del mejor equipo durante el Tour de Francia. Martínez fue indispensable para que se diera este título.



A pesar de este logro colectivo, la prioridad de los Grenadiers es ganar alguna clasificación general, su apuesta es con Richard Carapaz para la Vuelta a España.



Previo a esta cita, se cumplirá una de las tradicionales competencias que sirven como preámbulo de la carrera ibérica. Martínez no tuvo un buen Tour, su gripa durante la segunda semana le hizo perder mucho tiempo con respecto a los líderes.



Ineos confirmó el equipo y Martínez estará acompañado de su compatriota Brandon Rivera, además de los españoles Jonathan Castroviejo y Carlos Rodríguez, el británico Tao Geoghegan Hart, el australiano Cameron Wurf y el francés Pavel Sivakov.



Rigoberto Urán y Esteban Chaves también participarán con el Education First; Santiago Buitrago está confirmado en el Bahrain Victorius y Jhojan García en el equipo Caja Rural.