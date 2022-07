Nairo Quintana, a la defensa de Felipe Martínez en el Tour de Francia

Nairo Quintana, abanderado colombiano en el Tour de Francia defendió a capa y espada a su compatriota Daniel Felipe Martínez.

El boyacense habló acerca del momento que vive el pedalista del Ineos: “Lamentablemente, a veces las cosas no se dan como uno quiere y se lucha por estar hasta el último momento”.



El del Soacha perdió 20 minutos en la etapa de este martes y en la general es 37 a 28 minutos, algo impensado luego de que tras el pavé estuviera metido en el top 10 de la general de la competencia: "Veíamos a 'Dani', quien estaba enfermo, pero aún así insistió por seguir, cuando somos humanos y nos duele también. Si no se puede, pues no se puede".



Finalmente, con su experiencia, el del Arkea se atrevió a comentar: "Eso no quiere decir que 'Dani' no esté capacitado para hacer las cosas. En un momento dijeron que con él sí nos lo ganábamos y como cedió en una etapa, entonces ya dicen que no vale; tenemos que saber transmitir para que no crezcan con aplausos al corredor y luego lo bajen a pedradas"