Actores de Hollywood presenciaron juego de Caimanes de Barranquilla

Durante el juego entre Caimanes de Barranquillla y Toros de Sincelejo en la noche del martes, dos reconocidos actores de Hollywood estuvieron en el estadio de béisbol, Edgar Rentería, ubicado en la capital del Atlántico.



Se trata de Cuba Gooding Jr., ganador de un premio Oscar y conocido por películas como ‘Hombres de Honor’, ‘Jerry Maguire’, ‘Me llaman Radio’ y ‘Pearl Harbor’ que también estuvo con el actor, director, productor y escritor estadounidense, Mars Callahan.



Los dos artistas, en medio de su visita a las playas de Puerto Colombia, arribaron a Barranquilla para hacer el primer lanzamiento del juego entre Caimanes y Toros, duelo que terminaron ganando los de Barranquilla por 15-4.

¡Cámaras, luces, acción! Noche de Hollywood en el Édgar Rentería🎞️🎬📽️ pic.twitter.com/GFxpfzkxm5 — Caimanes de Barranquilla (@caimanesLPB) November 23, 2022

Gooding Jr habló de su visita a Barranquilla y dijo: “Venir a Barranquilla ha sido revolucionario porque me ha mostrado otras cosas y queremos cambiar la narrativa. Es una ciudad muy bonita, su cultura y su gente me ha gustado mucho”.



Pero eso no fue todo, ya el actor se hizo viral en redes sociales en donde aparece en un vídeo bailando champeta con la influencer Andrea Valdiri.



Cabe señalar que según el medio ‘El Heraldo’, los actores estarán en el país hasta el 30 de noviembre y pasarán por ciudades como Cartagena, Medellín y Bogotá.