¿Y los uniformes? Se aplaza estreno de Liga Élite de béisbol en Cuba

La Comisión Nacional de Béisbol de Cuba (CNB) anunció este viernes el aplazamiento de la Liga de Élite, que tenía previsto comenzar este sábado, por problemas en la confección de los uniformes de los peloteros.

Una nota de prensa publicada en el portal deportivo Jit la CNB señaló que el torneo se posterga por "la no llegada de una parte imprescindible de los uniformes concebidos para los equipos". La primera edición de la Liga de Élite debía arrancar este sábado en la ciudad oriental de Bayamo, en la provincia Granma.



"La producción de los mismos (los uniformes) se concretó en el exterior, coordinada por la Federación Cubana de Béisbol con la marca Teammate (...), pero causas ajenas a la voluntad de ambas partes impidieron que se cumplieran los plazos diseñados para el traslado", añadió la CNB. La información no precisa una fecha del inicio del torneo, en el que participarán seis equipos regionales con una selección de los mejores peloteros de cada área.



Todos los equipos tienen 32 jugadores y 13 integrantes del colectivo de dirección, y jugarán 50 partidos, 10 contra cada rival. Las reglas del certamen señalan que los cuatro primeros lugares clasificarán para las semifinales cruzadas de siete juegos a ganar cuatro, al igual que la final entre los dos vencedores en esa instancia. La CNB anunció en junio pasado que la Liga Élite era un "evento clave" dentro de la nueva estrategia de desarrollo del béisbol cubano, que no pasa por su mejor momento.



El béisbol, declarado Patrimonio Cultural de Cuba, atraviesa también una crisis reflejada en un éxodo sin precedentes de jugadores. Según el diario oficial Trabajadores, un total de 635 beisbolistas han abandonado el país en los últimos seis años, una cifra que contempla salidas con y sin permiso del Estado y que pudiera ser mayor.