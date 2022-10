¡Agridulce presente! Urshela se destaca con los Mellizos de Minnesota

El tercera base de los Mellizos de Minnesota Giovanni Urshela fue el colombiano que durante la temporada regular 2022 tuvo el mejor desempeño individual en las Grandes Ligas del béisbol de los Estados Unidos, pese a que su novena quedó por fuera de los 'playoffs'.

Aunque su paisano Harold Ramírez alcanzó un promedio de bateo ligeramente superior y con el equipo de Tampa jugará la postemporada, el aporte que Urshela le hizo a su equipo en cuanto a anotaciones, impulsadas y el mayor número de "vuela cercas", lo consolidan como el colombiano de mayor rendimiento este año.



Nacido en la ciudad de Cartagena de Indias el 11 de octubre de 1991, en el 2022 con el equipo de Minneapolis a donde llegó luego del intercambio que hicieron con los Yanquis de Nueva York, Urshela logró un promedio de bateo de .283 con 12 jonrones y batió su récord de encuentros disputados en una temporada.



A sus 30 años de edad, de los cuales ha estado 7 en las Grandes Ligas, Urshela está en la plenitud de sus capacidades como pelotero, lo que ratifican sus números de este año con los Mellizos donde remolcó 62 carreras y mantiene un promedio de 759 en cuanto a las veces que llegó a primera base. Si bien el colombiano se destaca por su gran poder ofensivo, con 34 hits, 27 dobles, 3 triples y 59 anotadas, no son menos importantes sus actuaciones a la defensiva.



Los aficionados de los Mellizos ya están acostumbrados a sus espectaculares jugadas, como la que le permitió el triunfo sobre los Medias Blancas de Chicago. Ante un difícil batazo del derecho A.J Pollock que iba paralelo a la línea, casi sobre la tercera base, Urshela metió su guante y se giró en el aire para lanzar con precisión hacia la primera en donde el pelotero de Chicago quedó out.



Aunque todavía no alcanza la trayectoria de otros connacionales que ganaron con sus equipos la Serie Mundial como Édgar Rentería, que lo hizo en dos oportunidades con los Marlins de Florida y con los Gigantes de San Francisco; y Orlando Cabrera, que lo hizo con los Medias Rojas de Boston; Urshela todavía tiene muchos años para hacer historia en la 'Gran Carpa'. Actualmente, están en la MLB diez de los 30 colombianos que a lo largo de la historia han jugado en Grandes Ligas y es Urshela quien más se ha destacado en la última década, luego de pasar por Indios de Cleveland (2015-2016), Azulejos de Toronto (2018), Yanquis de Nueva York (2019-2021) y Mellizos de Minnesota (2022).