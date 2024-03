Martes 26 de marzo: once barrios de Bogotá no tendrán servicio de luz

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro de luz a todos los habitantes de Bogotá, por ende, también debe garantizar que los elementos utilizados para brindar este servicio se encuentren cumpliendo las normas de seguridad establecidas.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas como postes, transformadores, cableados, entre otros elementos que se utilizan para brindar energía a los hogares capitalinos.

No obstante, para poder realizar el trabajo por parte de los funcionarios encargados, se deben realizar diferentes suspensiones del fluido eléctrico con el fin de evitar mayores afectaciones y de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios que se encuentran en las zonas aledañas.



Por tal motivo, para la jornada de este 26 de marzo se tiene previsto que en once barrios de Bogotá, haya cortes de luz a lo largo de la jornada. Estos se podrían extender desde cinco hasta por ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por la entidad.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes del suministro de luz, tener en cuenta los horarios, sectores y direcciones exactas con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz durante este martes 26 de marzo de 2024:



Localidad Tunjuelito

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 48 SUR a CL 50 SUR entre Cr. 59 a Cr. 61 - Barrio Nuevo Muzú.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.44 SUR a CI.46 SUR entre Cr.51 a Cr.53 - Barrio Venecia



Localidad Kennedy

Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CI.39 SUR a CL 41 SUR entre Cr.88 a Cr.90 - Barrio Provivienda Occidental.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr.68 a Cr.70 entre Cl.11 a Cl.13 - Barrio Marsella.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cl.11 a Cl.13 entre Cr.70 a Cr.72 - Barrio Villa Alsacia



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.58 SUR a CI. 69 SUR entre Cr.45 a Cr.49 - Barrio Verona.



Localidad Barrio Unidos

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la Cr.23 a Cr.25 entre CL 62 a CL 64 - Barrio Quinta Mutis.



Localidad Engativá

Desde las 8:30 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la Cr.102 a Cr.104 entre CI. 63 a CL. 65 - Barrio Villa del Mar.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.71 a CI.73 entre Cr.85 a Cr.87 - Barrio Florencia.



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CL 160 a CL 162 entre Cr.15 a Cr.18 - Barrio Las Orquídeas



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 129 a CL 131 entre Cr.6 a Cr.8 - Barrio Bella Suiza