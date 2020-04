¿Por qué Cali tiene una de las tasas más altas de covid-19 en el país?

Alrededor de 5.600 personas llegaron a Cali procedentes de Europa y Estados Unidos durante los primeros tres meses del año, muchos de ellos portadores asintomáticos del covid-19, que posteriormente irrigaron el virus en la territorialidad.



La anterior se cuenta entre las causas por las que Cali hoy tiene una de las tasas más altas de coronavirus en el país, llegando a 22 por 100.000 habitantes. Así lo dio a conocer el alcalde Jorge Iván Ospina, quien añadió que al 22 de abril se registraban 561 contagios y 35 fallecidos en la ciudad.



Otro de los aspectos que señaló el mandatario es que la frontera con Ecuador, al sur del país, es muy porosa y permite el paso de personas que recorren el suroccidente colombiano en muy malas condiciones, algunos de ellos lo hacen hasta caminando.



“Nosotros no nos cansamos de trasladarlos de Cali a la frontera con Venezuela, pero al venir de un sitio donde se ha desdoblado más la epidemia están trasladando y diseminando el virus, no solamente en Cali, sino en muchos otros lugares; esto explica por qué tenemos una tasa tan alta de contagiados”, precisó Ospina.



El Alcalde destacó que de las personas fallecidas el 90% tienen una comorbilidad previa, es decir, eran hipertensos, diabéticos o padecían enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, lo que evidencia que se está fallando en la captación no oportuna de este tipo de pacientes.



“El adulto mayor con una comorbilidad no puede ser atendido bajo el modelo de la EPS, vía telefónica o a través de una telemedicina; es un paciente que tiene tal nivel de riesgo, que ante la menor sospecha debe ser hospitalizado para evitar una evolución de la enfermedad como infortunadamente ha ocurrido”, dijo Ospina.



Frente a las razones por las cuales no se cumplen estos protocolos de salud, Ospina dijo que “todos estamos aprendiendo a atender este tipo de patologías” y agregó que “tenemos un sistema de salud que no es centralizado, no es unificado y tiene diversidad de actores”.

Argumentó que muchas EPS responden a criterios nacionales y la toma de decisiones no es oportuna. “Otras EPS son las locales, que tampoco necesariamente responden al planteamiento del sector público, pero lo más importante es que son procesos que se van desarrollando poco a poco”, explicó.



Con respecto a las acciones que viene adelantando la ciudad para mitigar el impacto por la pandemia del coronavirus, Ospina recordó que el presupuesto local fue reorientado en $60.000 millones para seguridad alimentaria, mejorar la vigilancia epidemiológica y para las atenciones extramurales desde salud pública.



“Hemos tomado en operación la clínica SaludCoop, que estaba cerrada, invertimos allí $7000 millones; el Departamento también tomó la clínica SaludCoop del Norte y con ello hemos incrementado en 280 las camas de hospitalización y en 65 las de cuidados intensivos. Hemos construido capacidad resolutiva con la clínica privada de la ciudad, de tal forma que se logró expandir unos triages para COVID y una capacidad instalada mayor en cada una de las clínicas, que nos posibilita pasar de 550 camas de cuidados intensivos a 820”, precisó Ospina.



El Alcalde de Cali mencionó además que se han tenido dificultades con respecto a la adquisición de pruebas rápidas para covid-19. Sin embargo, dijo que la ciudad cuenta con cinco laboratorios habilitados en los que se están desarrollando 400 pruebas por día, que en las próximas semanas pasarían a 1000 diarias.