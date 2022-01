Harry Styles, en el Salitre de Bogotá ¿Cuándo será el concierto?

Harry Styles arrancará su gira mundial "Love On Tour" el próximo junio con tres citas en estadios de Reino Unido: el día 11 en el Ibrox Stadium de Glasgow, el 15 en el Emirates Old Trafford de Manchester y el 18 en el Wembley Stadium de Londres.

Celebrará finalmente el 29 de julio el concierto en el Wizink Center de Madrid que hubo de posponer a causa de la covid-19, según un comunicado en el que constan todas las fechas reprogramadas y algunas nuevas de su gira mundial "Love On Tour". Se trata de la tercera vez que el exintegrante de One Direction ofrece una fecha para este espectáculo exclusivo en España que inicialmente tendría que haber tenido lugar el 18 de mayo de 2020 y que luego se pospuso al 15 de febrero de 2021.



Styles, que terminó dejando toda la gira aplazada "sine die" ante la incertidumbre generada por la pandemia, ha anunciado este miércoles que su "Love On Tour" arrancará el próximo junio con tres citas nuevas en estadios de Reino Unido: el día 11 en el Ibrox Stadium de Glasgow, el 15 en el Emirates Old Trafford de Manchester y el 18 en el Wembley Stadium de Londres.



En todas ellas contará con Mistki como artista invitada, que será sustituida por Arlo Parks en el concierto de Dublín (Aviva Stadium, 22 de junio). El resto de su periplo europeo, esta vez con la banda Wolf Alice como telonera, proseguirá por ciudades como Hamburgo (Volksparkstadion, 26 de junio), Estocolmo (Tele2 Arena, 29 de junio), Oslo (Telenor Arena, 1 de julio) o París (Accor Arena, 5 de julio), paradas todas que son también incorporaciones recientes a su agenda.



Se reprograman, por otro lado, conciertos como los de Copenhague (Royal Arena, 3 de julio), Amberes (Sportpaleis, 7 de julio), Ámsterdam (Ziggo Dome, 9 de julio), Múnich (Olympiahalle, 11 de julio), Budapest (Budapest Arena, 13 de julio), Praga (O2 Arena, 15 de julio) o Viena (Stadthalle, 16 de julio), entre otros. Tras su paso por Madrid y el Altice Arena de Lisboa el 31 de julio, Styles descansará y en noviembre dará el salto a América con Koffe como artista invitado. Allí está previsto que actúe en las ciudades mexicanas de Guadalajara (Arena FVG, día 20), Monterrey (Arena Monterrey, día 22) y Ciudad de México (Foro Sol, día 25).



Les seguirán Bogotá (Parque Salitre Mágico, 27 de noviembre), Lima (Jockey Club, 29 de noviembre), Santiago (Estadio Bicentenario La Florida, 1 de diciembre) y Buenos Aires (Estadio River Plate, 3 de diciembre). Ya en Brasil, cantará en Sao Paulo (Allianz Parque, 6 de diciembre), Río de Janeiro (Área Externa da Jeunesse Arena, 8 de diciembre) y Curitiba (Pedreira Paulo Leminski, 10 de diciembre). Serán en total 32 las ciudades por las que pase este músico británico que se ha convertido en una figura mundial con solo dos álbumes, "

Styles" (que en 2017 batió el récord de ventas en su primera semana para un artista masculino) y "Fine Line" (2019), que incluía éxitos como "Watermelon Sugar" y le llevó al número 1 en países como EE.UU o Reino Unido. La promotora ha afirmado que todas las entradas adquiridas para las fechas originales siguen siendo válidas tras su reprogramación. En el caso de Madrid, existen localidades a la venta a través de la web oficial de Live Nation.





EFE