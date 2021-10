¿Preparados para marzo 2022? Confirmado el cartel para Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic anunció este jueves su regreso en marzo de 2022, después de que la edición de 2020 tuviera que ser anulada por la pandemia, con Foo Fighters, The Strokes y J Balvin como cabezas de cartel.

"Foo Fighters, J Balvin y The Strokes encabezan el 'lineup' del 'comeback' más esperado de la década en el milagro en vivo de la undécima edición del Festival Estéreo Picnic", aseguró la organización en un comunicado. Después de anunciar su cancelación del 3, 4 y 5 de abril de 2020, y frustrar los conciertos de Guns N' Roses y The Chemical Brothers, entre otros, el festival anunció su regreso, dos años después para el 25, 26 y 27 de marzo en el Club de Golf Briceño de Bogotá.



"Habrán pasado 1.083 días sin el Festival EP. Tres años sin un fin de semana como estos, sin música en vivo, sin una fiesta multitudinaria", dijo la organización en un comunicado. En este tiempo, "resistimos, todos juntos, aferrados a esa posibilidad cada vez menos lejana de que pudiéramos volver a encontrarnos en frente de una tarima viendo a una banda".

El cartel, que ofrece algunas semejanzas con el que no pudo celebrarse en 2020, como la permanencia de The Strokes, anuncia la vuelta de la banda estadounidense liderada por Dave Grohl y una apuesta por la música urbana, de la mano de J Balvin, que actuará el sábado 26 de marzo. La apertura, el viernes 25 de marzo contará, además de Foo Fighters, con otros grupos y grupos de rock, pop-rock y soul como Nile Rodgers y Black Pumas.



Junto a Balvin, ese día actuarán otros artistas de la escena trap y urbana como el español C Tangana o la argentina Nicki Nicole, acompañados de DJ como Fatboy Slim y Martin Garrix. El festival lo cerrará el domingo la banda estadounidense de Julian Casablancas, a quien se le suma Nina Kraviz o la banda argentina Él mató a un policía motorizado.



"Garage rock, indie pop, techno, electro house, trap, R&B, punk, reguetón, funk, blues rock, vallenato, forró, EDM, salsa y otros ritmos globales demostrarán que el Estereo Picnic es un espacio de géneros fluidos y fiesta sin parar", anunció el festival.



EFE