¿Cómo ver ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’, ganadora del Óscar’?

Este domingo 12 de marzo se realizaron los Premios Óscar 2023 y la gala tuvo a una clara ganadora de la noche que fue la película ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’ que se llevó 7 galardones.



De hecho, la cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert consiguió tres de las cuatro estatuillas más importantes de la noche como fue Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.



La película cuenta la historia de la dueña de una lavandería chino-estadounidense, una heroína inesperada debe usar sus poderes para luchar con los peligros que vienen del multiverso y así tratar de salvar al mundo.

No obstante, en Colombia esta película no se ha vuelto pese a su gran éxito en la temporada de premios.



¿Dónde ver ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’, la ganadora del Óscar’?



La primera opción que tiene es ir a su sala de cine favorita ya que fue reestrenada gracias a su gran éxito en las distintas galas de premios. No obstante, también la puede encontrar en plataformas de streaming como Amazon Primer Video, Apple TV, Filmin y Rakuten TV, estas dos últimas debe usar VPN para verlas.