Bruce Willis: su esposa desmiente que Demi Moore se mude a su casa

En las últimas horas, se dio a conocer la intención de Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, de mudarse a la casa de Emma Heming, su actual esposa, y el actor con tal de cuidarle luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal.



Varios medios estadounidenses aseguraron, citando a varias fuentes cercanas a la familia, que la protagonista de ‘Striptease’ estaba dispuesta a ayudar a su ex hasta el final y por ello quería ir a cuidarlo.



No obstante, Heming apagó los rumores y se pronunció en redes sociales acerca de esa situación: “Vamos a cortar esto de raíz. Es una tontería. Por favor, paren”, mencionó.

Recordemos que Willis y Moore estuvieron viviendo junto a sus hijos mayores en un rancho de Idaho. En el acuerdo estaba Emma, pero un problema con su hija retrasó los planes.



Emma Heming ha sido el mayor apoyo para Willis desde su diagnóstico y en su publicación en redes sociales se le vio motivada para seguir apoyando al actor con su condición.



“Acabo de ver que me han dado cinco minutos, lo cual es genial. Lo que significa que me están escuchando. Así que voy a aprovechar mis cinco minutos y voy a convertirlos en diez, porque siempre voy a defender a mi marido. Mientras lo hago, voy a concienciar sobre la demencia frontotemporal y los cuidadores, que son héroes anónimos, y voy a convertir mi dolor y mi ira y mi tristeza y hacer algo bueno. Así que estén atentos, porque no he venido a jugar”,



Finalmente, lanzó una dura advertencia a los paparazzis a quienes les dijo que no fueran tan molestos con el actor y le den privacidad: “Si eres una persona que cuida de alguien con demencia, sabes lo difícil y estresante que puede ser sacarlo al mundo y guiarlo de forma segura, aunque solo sea para tomar una taza de café”.