Premios Óscar 2023: lista completa de ganadores de este año

Este domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles se realizó la 95° edición de los Premios Óscar 2023 los cuales tuvieron ganadores inesperados y novedades en torno a la organización.



La película con la mayor cantidad de premios fue 'Everything Everywhere All at Once' con 7 galardones y acaba la temporada de premios como uno de los filmes más laureados de este 2023.



Por su parte, la gala tuvo una nueva alfombra que en esta ocasión no fue de color rojo sino de color champagne como lo denominó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Además, el presentador de la edición de este año fue Jimmy Kimmel quien protagonizó una espectacular entrada llegando en paracaídas para el inicio de la gala.



De igual manera, el evento tuvo las presentaciones especiales de Rihanna, Lady Gaga y otras cantautores que actuaron su tema musical nominado a mejor canción original.



Lista completa de ganadores de los Óscar 2023



Mejor película



Everything Everywhere All at Once



Mejor actor



Brendan Fraser - The Whale



Mejor actriz



Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once



Mejor director



Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once



Mejor actor de reparto



Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once



Mejor actriz de reparto



Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once



Mejor Película animada



Pinocho de Guillermo del Toro



Mejor Guion Original



Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once



Mejor Guion Adaptado



Sarah Polley - Women Talking



Mejor sonido



Top Gun: Maverick



Mejor canción original



‘Naatu Naatu’ – RRR



Mejor Documental



Navalny



Mejor cortometraje



An Irish Goodbye



Mejor Fotografía



James Friend - All Quiet on the Western Front



Mejor maquillaje y peinado



The Whale



Mejor vestuario



Ruth Carter - Black Panther: Wakanda Forever



Mejor película extranjera



All Quiet on the Western Front – Alemania



Mejor documental corto



The Elephant Whisperers



Mejor corto animado



The Boy, The Mole, The Fox and The Horse



Diseño de Producción



All Quiet on the Western Front



Mejor música original



Volker Bertelmann - All Quiet on the Western Front



Mejores efectos visuales



Avatar The Way of Water



Mejor edición



Paul Rogers - Everything Everywhere All at Once