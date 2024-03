Carlos Alcaraz realiza sorpresiva declaración en el Masters de Miami

El actual número dos del mundo se cataloga como uno de los tenistas que dejarán plasmado su nombre en la historia del deporte blanco. Durante la temporada 2024, el murciano ha logrado tener destacadas actuaciones en los diferentes torneos que ha participado.



Nueve victorias consecutivas, el trofeo conseguido en el Indian Wells y ahora buscando un lugar en las semifinales del Masters 1000 de Miami, queriendo lograr su segundo título de la temporada. Previo al duelo frente al búlgaro Grigor Dimitrov, el español se sinceró sobre cómo trabaja para ser mejor cada día.

En el olvido quedó el oscuro capítulo que vivió Alcaraz en temporadas pasadas y ahora debido a un arduo trabajo puede disfrutar de un gran momento deportivo, el cual ha tenido un factor en común. “Creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de la pista, estar con mi gente y hacer lo que me gusta”, resaltó.



Seguidamente, confesó que un deporte es el que le ayuda a estar mejor. “Lo que me tranquiliza es jugar al golf. En Indian Wells jugué casi todos los días y me ayudó mucho. Me ayuda mucho a sentirme otra vez vivo dentro de la pista”.



“No me encontraba bien en la pista y no encontraba mi juego, y eso hacía que disfrutase menos. Ahora estoy tranquilo, queriendo mejorar. Me siento genial”, comentó el doble campeón de Grand Slam.



Ahora, Alcaraz buscará un cupo entre los cuatro mejores tenistas del Masters 1000 en Miami frente a Grigor Dimitrov este jueves 28 de marzo a las 6:00 p.m. (hora Colombia), mientras que en primer turno estará Alexander Zverev ante Fabián Marozsan a las 12:00 p.m.