¿Deslucido Wimbledon? Djokovic, campeón y número 7 del mundo

Aunque se sabía desde hace semanas que Wimbledon no puntuaría de cara a la clasificación de la ATP y que habría un vuelco total en la lista mundial, la constatación del séptimo puesto del serbio Novak Djokovic no deja de ser llamativo, al no haberse atribuido puntos en la edición de 2022 del prestigioso torneo sobre hierba.

El ruso Daniil Medvedev sigue siendo el número uno mundial, tras no tener derecho a jugar en Wimbledon, ya que los organizadores decidieron excluir a todos los jugadores y jugadoras rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Opuesta a esta decisión de los dirigentes del torneo londinense, la ATP decidió no distribuir puntos en la clasificación mundial.



Los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, sin embargo, salen beneficiados porque el primero regresa al podio y el murciano vuelve al sexto puesto, su mejor clasificación histórica. Daniil Medvedev se mantiene en lo más alto seguido del alemán Alexander Zverev, con el griego Stefanos Tsitsipas cuarto, y el noruego Casper Ruud, quinto, subiendo ambos una posición.



Dentro del top10 vuelve el italiano Janik Sinner que aprovecha la caída al duodécimo puesto del polaco Hubert Hurkacz, mientras que el italiano Matteo Berrettini, semifinalista el año pasado, es otro de los que más consecuencias sufre al caer del undécimo al decimoquinto puesto.

El mayor ascenso, esta semana dentro del top100, es para el argentino Pedro Cachín que gana 22 posiciones y se instala en el 98, su mejor clasificación histórica.