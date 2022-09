¡A cirugía! Victoria contra Golovkin le pasa factura a a 'Canelo'

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez anunció que necesitará descansar y someterse a una cirugía para corregir una lesión en su mano izquierda y luego continuar con su carrera en el boxeo profesional.

"Creo que me voy a tener que hacer una cirugía en mi mano, pero hay que seguir adelante", señaló el púgil luego de derrotar por votación unánime al kazajo Guenadiy Golovkin y retener sus cuatro cinturones de la división súper mediana.



"Canelo" sacó ventaja en los primeros ocho asaltos de la pelea ante un Golovkin lento y sin iniciativa y se impuso con tarjetas a favor de 116-112, 115-113 115-113. "Era importante ganar para mi por el legado, por mi familia, por México; he pasado momentos difíciles en mi vida, pero las derrotas lo enseñan a uno a ser más humilde", aceptó en referencia a su revés el pasado mes de mayo ante el ruso Dmitriy Bivol en la división semipesada.



Este sábado el mexicano se vio veloz, con buenos movimientos de cintura y dominó a un Golovkin que apareció en los asaltos finales, pero no le alcanzó para vencer. "Le dimos tres grandes peleas a la gente, gracias por todo, amigo", le dijo Álvarez a Golovkin con quien se abrazó y habló en susurros en el medio del cuadrilátero al terminar el combate, un gesto que acabó con la rivalidad, luego de meses de ofensas de un lado y el otro. Saúl llegó a 58 victorias, 39 por nocáut, con dos derrotas y dos empates y conservó los cuatro cinturones de las 168 libras.



Golovkin sufrió su segundo revés, los dos contra el mexicano, con 42 triunfos, 37 antes del límite, y un empate. Golovkin recordó que posee tres cinturones de campeón mundial de las 160 libras y dejó claro que después de recuperarse se mantendrá activo, a pesar de sus 40 años. El kazajo reconoció que tuvo que estar atento a no equivocarse porque ante un oponente con la pegada del mexicano, la pelea podía terminar con un golpe. "Saúl es un gran boxeador, debía ser cuidadoso", señaló el europeo.