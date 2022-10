Estas son las cuentas para que Verstappen se corone bicampeón de la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que está a un paso de revalidar el título de campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró, con miras al Gran Premio de Japón, que se disputará este fin de semana en Suzuka, que para festejar su revalida, necesita "un fin de semana perfecto, pero" que eso "es posible" y que tendrán que "darlo todo".

"Volvemos a Japón después de lo que parece ya bastante tiempo, así que no puedo esperar por volver a correr en Suzuka de nuevo. Me encanta Japón, tengo muy buenos recuerdos; la comida me encanta y los aficionados son muy especiales, son muy agradables y amables", explicó Verstappen, que aventaja en 104 puntos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y en 106 a su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que viene de ganar, el pasado domingo, el Gran Premio de Singapur.



"Tenemos una nueva oportunidad de ganar el Mundial de pilotos, para lo que tenemos que necesitamos tener un fin de semana perfecto. Pero eso es algo que sería posible, por lo que tenemos que darlo todo", comentó Verstappen, 31 veces ganador en la F1, once de ellas esta temporada.



"La pista es muy de la vieja escuela. Tiene muchas curvas rápidas y tienes que ir creciendo en cada sesión", explicó el nuevo ídolo deportivo de la afición de los Países Bajos. "Habrá que ver qué pasa con el tiempo, ya que he oído que podría llover; y eso podría añadir picante a las cosas", comentó Verstappen con miras al Gran Premio de Japón.

Verstappen dispondrá de su segunda oportunidad para anotarse matemáticamente el Mundial de Fórmula Uno este fin de semana, en el Gran Premio de Japón; que se disputa en Suzuka: el circuito propiedad de Honda, el motorista de su escudería. Max, en espera de otras combinaciones, en primera instancia tenía que haber ganado, sólo pudo celebrar su vigésimo quinto cumpleaños -el pasado viernes- en Marina Bay, donde concluyó séptimo la carrera más exigente de la temporada.



El español Fernando Alonso, doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la Fórmula Uno en Japón, una de ellas -en 2006, la temporada que revalidó título con Renault- en Suzuka, uno de sus "circuitos favoritos", espera tener mejor suerte este fin de semana en otro Gran Premio que, al igual que el del pasado fin de semana, estuvo ausente del calendario las dos pasadas temporadas, a causa de los devastadores efectos de la covid-19. A Suzuka, una pista técnica de 5.807 metros, con 18 curvas, está previsto darle 53 vueltas, para completar un recorrido de 307,4 kilómetros, el próximo domingo.



Pero antes se disputarán los entrenamientos libres, que arrancarán el viernes -la noche de este jueves al viernes, en horario centroeuropeo- y se completarán el sábado, horas antes de la calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. En seco, en el circuito japonés se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más dura: los C1 -duros, reconocibles por la raya blanca-, C2 -medios, raya amarilla- y C3 -blandos, roja-.

En un escenario ideal: la casa de su motorista, Honda, con el que acaba de fortalecer relaciones y cuyo nombre aparecerá a partir del año próximo en la carrocería de sus coches y de los de Alpha Tauri (Antigua Toro Rosso), su 'segundo' equipo. Para que la escudería austriaca celebre la segunda gran fiesta de su capitán este domingo, 'Mad Max' debe sumar ocho puntos más que Leclerc y seis más que 'Checo' en Suzuka. Hay varias combinaciones (entre ellas quedar sexto, que el monegasco no puntúe y que el mexicano no mejore un octavo puesto), pero la más sencilla de memorizar de todas, que ya se ha repetido varias veces este año, es que el nuevo ídolo de la afición neerlandesa gane la carrera con vuelta rápida.



Si Verstappen no revalidase el próximo domingo un título que nadie duda de que lleva su nombre y apellido, aún le quedarían otras cuatro pruebas, antes de que acabe el Mundial. Después de Japón, la F1 llegará a América. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en Austin (Texas) un fin de semana antes que el de México, que tendrá lugar en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la capital mexicana el próximo 30 de octubre, donde la afición local podrá soñar con un nuevo triunfo de su ídolo. Interlagos, en Sao Paulo, albergará el Gran Premio de Brasil el 13 de noviembre, exactamente una semana antes de que Yas Marina acoja el último Gran Premio de la temporada, el de Abu Dabi.