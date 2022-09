El acoso en el deporte no da tregua: denuncias del GP de Holanda de F1

Más de una veintena de mujeres han denunciado un comportamiento de acoso durante el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó el pasado fin de semana en el circuito neerlandés de Zandvoort. Al menos 25 mujeres informaron de sus casos desde el pasado viernes a Formula 1 Women, un club para mujeres aficionadas a este deporte.

Las víctimas fueron fotografiadas sin permiso, acosadas verbalmente o tocadas en las nalgas, senos y abdomen, según denunció la fundadora del club de fans, Svenja Tillemans, a la televisión pública NOS. “Llevaba dos años esperando, pero después de la experiencia de este fin de semana, no creo que quiera volver a la Fórmula 1. Nunca me había sentido tan sucia, humillada e inferior en un evento, tan insegura”, dijo Naomi, de 21 años, que asistió con su padre a la carrera, pero sufrió varios episodios de acoso verbal cada vez que su progenitor la dejaba sola.



Según denunció en un correo, varios hombres se refirieron a unas tiritas que tiene puestas en las rodillas porque sufre inflamaciones, y, entre los ejemplos que señaló, un hombre le afirmó a gritos que “se lo había pasado muy bien de rodillas por la noche”, mientras que otro añadió: “¡Qué noche más ocupada has tenido!”. Otra víctima, Sara, de 43 años, fue filmada en las gradas por varios hombres cuando bailaba, un grupo de jóvenes le cortó el paso cuando quería ir al baño y otro hombre incluso le agarró la mano.



“Claro que quiero ir de nuevo, pero tiene que haber un hombre conmigo. Como mujer sola me parece horrible", añadió esta aficionada a la Fórmula 1, que acudió al evento acompañada de su marido. La Policía no ha recibido todavía ninguna denuncia oficial de comportamiento sexual transgresor en Zandvoort, y el Gran Premio de Países Bajos dice a NOS estar al tanto de un caso de acoso y cuatro de otras quejas.



La organización del evento en Países Bajos desplegó vigilantes, guardias de seguridad y cámaras de vigilancia adicionales, y se ha habilitado un número de emergencia al que los visitantes podían enviar un mensaje durante el evento para crear un ambiente más seguro para los visitantes. No es la primera vez que los visitantes de los grandes premios tienen que lidiar con este tipo de comportamiento. El pasado julio también hubo denuncias de machismo y racismo, especialmente por parte de aficionados neerlandeses, durante las carreras de Fórmula 1 en Austria, según NOS.