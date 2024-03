Así quedaron los cuartos de final en el Masters 1000 de Indian Wells

El primer Masters 1000 de la temporada 2024 ha dejado grandes sorpresas, una de ellas, la eliminación del favorito a conseguir el título, el serbio Novak Djokovic. No obstante, en la pelea por el trofeo aún continúan grandes figuras del deporte blanco como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes ya conocen a sus rivales para los cuartos de final.



El tenista español logró avanzar a esta fase por tercera ocasión consecutiva, tras lo hecho en el 2022 cuando llegó hasta las semifinales y en el 2023 proclamándose campeón del certamen. Ahora, el torneo presenta vibrantes partidos que definirán a los cuatro mejores del Indian Wells.

El primero en avanzar fue el checo Jiri Lehecka, quien a sus 22 años logró dejar en el camino a Stefanos Tsitsipas.



Así mismo, nombres como Tommy Paul, Casper Ruud, Daniil Medvedev y Holger Rune, hacen parte de este selecto grupo que competirá este jueves 14 de marzo por un cupo a las semifinales.



Finalmente, los cuartos de final están conformados por Alexander Zverev, quien se unió a los ya mencionar Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número dos y tres del ranking ATP.



De esta manera quedaron conformados por cuartos de final del ATP de Indian Wells:



Tommy Paul (USA/17) vs. Casper Ruud (NOR/9)

Daniil Medvedev (RUS/4) vs. Holger Rune (DIN/7)



​Jiri Lehecka (CHE/32) vs. Jannik Sinner (ITA/3)

Alexander Zverev (ALE/6) vs. Carlos Alcaraz (ESP/2)



Por su parte, en el cuadro femenino están:



​Iga Świątek (POL/1) vs. Caroline Wozniacki (DIN)

Anatasia Potapova (RUS/28) vs. Marta Kostyuk (UCR/31)



​Yuye Yuan (CHN) vs. Coco Gauff (USA/3)

Maria Sakkari (GRE/9) vs. Emma Navarro (USA/23)



Todos estos partidos se podrán vivir a partir de la 1:00 p.m. (hora Colombia) cuando sé de inicio al primer partido en la cancha 1. Posteriormente, el segundo y tercer partido de los cuartos iniciará a las 2:15 p.m. y 5:00 p.m., respectivamente. Mientras que, el último partido de esta fase comenzará a las 8:00 p.m. tanto en individuales masculinos como femeninos.