Anthony Davis analizó el mal arranque de los Lakers en la NBA

Los Ángeles Lakers no arrancaron con pie derecho la nueva temporada de la NBA. El cuadro angelino jugó tres partidos de los cuales todos los perdieron por lo que fuera de las puertas de la franquicia ya se habla de crisis.



Sin embargo, para Anthony Davis que juega como ala-pívot en los Lakers, la temporada está muy verde para hablar de mal momento o de crisis.



"Obviamente, hay cierto sentido de urgencia. No querrás cavar un hoyo demasiado grande. Pero tenemos que mantenernos equilibrados", comentó de inicio el estadounidense.

"No podemos ponernos nerviosos o cosas así. Al igual que si ganamos 12 seguidos, no debemos pretender llegar demasiado alto", añadió previo al duelo contra los Denver Nuggets.



Por su parte, respaldó a Russell Westbrook quien recientemente ha estado en el ojo del huracán por sus actitudes dentro de la cancha: "Es una locura. La gente se está olvidando de quién es Russ... No puedo imaginar lo duro que es para él".



Finalmente, dejó en claro que es mejor tener este bajón en esta parte de la temporada que sobre el final de la misma.



"Creemos que toda esta adversidad será buena para nosotros. Estamos contentos de que suceda en octubre y no en marzo o abril", concluyó.