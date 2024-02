Alejandro Osorio fue despedido de valioso equipo por insólita razón

Una de las principales figuras del ciclismo colombiano en los últimos meses es Alejandro Osorio, corredor que se coronó como campeón nacional de ruta y también obtuvo el triunfo en la tercera etapa del Tour Colombia.



El antioqueño vive un momento de ensueño tras los difíciles meses que tuvo mientras hacía parte del Bahrain-Victorious, equipo que lo habría despedido por razones injustificadas.



Justamente, Osorio se refirió ante ese periodo de su vida, al término de la tercera fracción del Tour Colombia 2024.

En entrevista con RCN, el ciclista de 25 años reveló las principales razones que lo llevaron a salir del equipo asiático hace algunos años. De acuerdo a sus declaraciones, fueron pequeños errores que no fueron tolerados por los directivos del equipo.



“El primer error fue que estamos en Dubai. Almorcé y después fui a comprar una SIM en un centro comercial. Para ellos fue salir de la burbuja COVID. Pero a mí nadie me decía cómo hacer las cosas”, afirmó el campeón nacional de ruta.



Nacido en el Carmén de Viboral, Osorio a su corta edad no manejaba una segunda lengua, por lo que también tuvo dificultades de comunicación con el Bahrain. “Un director que hablaba español me dijo: tú tienes que aprender inglés, entonces ni una palabra en español para Osorio. Si yo no sabía nada de inglés, ¿cómo hacía para hacer las cosas?”, afirmó.



Además, contó que por comprar un helado, le pusieron problemas en la escuadra. “Un día me compré un helado, entonces dijeron que no seguía las instrucciones del nutricionista”, manifestó el ciclista. “Ha sido la etapa más dura de mi vida deportiva y personal”, concluyó.